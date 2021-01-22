محافظ مطروح يقرر منح كارنيهات لموزعي أسطوانات البوتاجاز لمنع التلاعب

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منح كارنيه تصريح لمزاولة البيع، لتأكد المواطن منه قبل شراء أسطوانة البوتاجاز، مع مسئولية المستودع عن جميع الموزعين التابعين لهم، لمنع أي تلاعب في أسطوانات الغاز.

والتقى محافظ مطروح بمكتبه، اليوم الجمعة، المهندس حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح، وناقش معه المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والأساسية، والتأكيد على المتابعة المستمرة للمعارض اللوجيستية، والتفتيش الدوري على مصنع تعبئة الغاز.

وقال «شعيب» إن مصنع إنتاج البوتاجاز في مطروح، انتهينا من تطوير المصنع من الداخل وتركيب خط إنتاج جديد، بأحد الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتعبئة الأسطوانات، بالنظام الآلي، تحت إشراف مهندسين وخبراء متخصصين، لزيادة الإنتاج على مدار اليوم لتغطية جميع مراكز مطروح، من خلال سيارات نقل ثقيل، تجرى أعمال التوزيع على القرى والنجوع بالتعاون مع مستودعات البوتاجاز.

ووجه المحافظ، مدير التموين بمطروح، بتكليف مفتش تموين دائم في مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، للتأكد من التعبئة السليمة والسلامة الفنية، لجميع الأسطوانات من حيث الوزن والسلامة، وعمل ملف لأصحاب تروسيكلات توزيع أسطوانات الغاز من خلال المستودع المورد.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات لمتابعة المعروض من السلع والمنتجات للمواطنين والاطمئنان على سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمانية بالحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، لضبط الأسواق من مخابز بلدية ومخابز أفرنجية ومخابز دواره ومطاعم ومحلات مواد غذائية والأكشاف ومنافذ البيع للسلع والمولات التجارية والأنشطة المختلفة وتحرير محاضر للمخالفات وتحويلها للنيابة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من خلال مفتشي التموين في مطروح وإدارات التموين الفرعية بالتنسيق مع مباحث التموين.