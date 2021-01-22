«يديره مكتبه».. حساب خامنئي الذي نشر صورة قتل ترامب ليس الرسمي

قالت شركة تويتر يوم الجمعة، إنها لم تعلق الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بل علقت حساباً آخر نشر صورة لعملية قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لعب الجولف، ويؤكد صحفيون إيرانيون أن مكتب الزعيم الشيعي هو الذي يديره.

ولدى خامنئي شبكة واسعة من الحسابات على موقع تويتر، بعدة لغات، منها العربية والفارسية والإنجليزية والإسبانية والفارسية.

وكان موقع «تويتر» أعلن عن إلغاء حساب خامنئي سايت بالفارسية، بعد إصداره دعوة للانتقام من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأعلنت شركة تويتر أنها لم تعلق الحساب لخامنئي، وقالت إن موقع التواصل الاجتماعي علق حساب «خامنئي سايت» لانتهاكه سياسة تويتر، بنشره تغريدة تحمل صورة مركبة لترامب وهو يلعب الغولف في ملعب أخضر، ويظهر ظلّ طائرة حربية، وعُنونت الصورة بـ«الانتقام الحتمي» لسليماني.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، نشر حساب خامنئي سايت صورة لاعب جولف يشبه ترامب تستهدفه طائرة مسيرة، وتعهد بالثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

وقالت متحدثة باسم تويتر إن حساب «khamenei site» تم تعليقه لانتهاكه سياسة التلاعب بمنصة الشركة.

ومع ذلك، أفاد مراسل بي بي سي البريطانية كيان شريفي أن حساب «خامنئي سايت» الذي حذفته تويتر، مرتبط بمكتاب المرشد الأعلى الإيراني ولكن ليس متداولاً.

وظهر ترامب للمرة الأولى بعد تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وهو يمارس «الجولف» في منتجع «مارالاجو» بولاية فلوريدا.

واغتالت الولايات المتحدة، سليماني بمسيّرة لدى خروجه من مطار بغداد يوم 3 يناير الماضي، وكان يرافقه أحد أبرز زعماء المليشيات الإيرانية وهو بمهدي المهندس، الذي كان يقود الحشد الشعبي في الحرب ضد تنظيم داعش في الموصل.

وتزايدت التوترات بين إيران والإدارة الأمريكية منذ عام 2018 حينما انسحب ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.