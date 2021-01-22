حزب «مصر بلدي» يستعد للمحليات بدورات تأهيلية للمرأة والشباب

أعلن اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب «مصر بلدي»، أن الحزب بدأ الاستعداد فعليا لإعداد كوارده من الشباب والمرأة لخوض انتخابات المحليات المقررة خلال المرحلة المقبلة بعد إتمام استحقاقات مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن الحزب لديه 7 نواب في غرفتي الشيوخ والنواب ضمن ائتلاف الأحزاب الوطنية.

وأوضح سيف الإسلام، أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لكوادر الحزب وبرامج لهم لخوض الانتخابات والعمل الجماهيري.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الحزب، رافقه النائب أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، مقر خدمة المواطنين بمحافظة القليوبية، بحضور وفد من الهيئة العليا وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء هيىة مكتب محافظة القليوبية، وإلهام فايد، أمينة المرأة بالمحافظة، مؤكدا أن الحزب يترقب انتخابات المحليات للالتحام بالشارع المصري ويستعد بالدفع بكوادره من الشباب المؤهلين وأساتذة اكاديميين.

وخلال افتتاح مقر الحزب بمحافظة القليوبية، اليوم، وجه رئيس الحزب كلمة لأعضاء هيئة مكتب المحافظة بأن يكونوا جاهزين وعلى أتم الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية القادمة.

وقال إنه من المرتقب صدور قانون الإدارة المحلية خلال هذه الدورة للبرلمان، ولذا يعمل حزب «مصر بلدي» على تدريب كوادره والعمل في الشارع المصري، من خلال التفاعل مع المواطنين، وبحث كافة الملفات المتعلقة بالمحليات فى جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، وأن المجالس المحلية، تمثل برلمانات مصغرة في محافظات مصر، خاصة وأن دور المحليات يتمثل في مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي داخل كل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها ستكون عنصرا هاما ومساعدا لمجلس النواب، ومجلس الشيوخ في المحافظات.

وقال إن الحزب يجهز لمجموعة من الدورات التدريبية التي سيحضرها أعضاء الحزب من مختلف المحافظات، وتضم تلك الدورات التدريبية قواعد الترشح والشروط، والمعايير الواجب توافرها على العضو لتسجيل اسمه ضمن المرشحين في انتخابات المحليات.

وأشار الدكتور مصطفي الشربيني، الأمين العام، نائب رئيس الحزب، في كلمته إلى أن الاستعدات لانتخابات المحليات تُعد فرصة ذهبية للحزب في الفترة الحالية، لتفعيل دوره بشكل كبير خلال الأيام المقبلة لتجهيز الكوادر الشبابية القوية للدخول بهم في الانتخابات المحلية، من خلال دورات تدريبية تتم بشكل موسع في كل المحافظات من خلال برنامج التنشئة السياسية.

وأكد أن المحليات تساعد أيضا على إعداد شباب ذوي خبرة كبيرة، ليكونوا مرشحين في الانتخابات النيابية مستقبلا، وخاصة أن المحليات تعد هي المراقب لكل ما يحدث في قرى ومدن مصر، حيث إننا نقوم ببناء الحزب من القاعدة الجماهيرية في المحافظات.

وقال أحمد المتولي، أمين عام محافظة القليوبية، أن أمانة الحزب بالقليوبية سوف تعمل علي إعداد كوادر قوية لخوض الانتخابات المحليات بهم، من خلال تدريب كامل، مشيرا إلى أن الأمانة بالمحافظة تستعد من اليوم لتقديم الكوادر عبر عدة مستويات لانتخابات المحليات من خلال وضع معايير مختلفة للمرشحين باسم الحزب فى إنتخابات المحليات.

وأوضحت إلهام فايد، أمينة المراة بالمحافظة، أن الحزب يُحدد مرشحيه بناء على المرحلة العمرية والقدرة على التواصل مع الجماهير والمستوى التعليمي لكل المرشحين، على رأسها الخبرات السابقة والقدرة على التواصل مع الجماهير، وذلك بناء على القانون الذي سيتم إقراره وسوف نضع خططا للتواصل مع الشارع.