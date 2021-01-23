إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أنقذت السفينة «أوشن فايكينج» التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط»، 149 شخصا قبالة سواحل ليبيا، بعد ساعات من إنقاذ 119 شخصا آخر، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت منظمة «إس أو إس المتوسط» غير الحكومية، مقرها «مرسيليا» جنوب فرنسا، إن الناجين الذين كانوا على متن قاربين منكوبين، كانوا مرهقين ويرتجفون من البرد، موضحة أن الطاقم الطبي للسفينة تولى رعايتهم.

وبين الناجين امرأة واحدة حامل على الأقل، وعدة أطفال يحتاجون إلى عناية طبية خاصة.

وفي سياق آخر، أعلن القضاء البريطاني سجن 4 أعضاء من عصابة لتهريب البشر لمدد 78 عاماً لتورطهم في وفاة 39 مهاجراً من فيتنام والذين عُثر على جثثهم في شاحنة بالمملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكانت السلطات البريطانية عثرت في 23 أكتوبر 2019، على جثث 31 رجلاً و8 نساء، مكدسين داخل شاحنة في منطقة «جرايز» الصناعية شرق العاصمة البريطانية «لندن».

من جانبها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أمس الجمعة، إن حكومتها تهدف إلى أن تصبح طلبات اللجوء صفرا، في إطار تعزيز موقفها المتشدد أساسا حيال الهجرة.

وتشهد الدنمارك أقل عدد من طالبي اللجوء لديها منذ 1998، مع تقديم 1547 شخصا طلبات لجوء في 2020.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» عن فريدريكسن، قولها في البرلمان، إنه لا يمكن التعهّد بصفر طالبي لجوء لكن يمكن وضع هذه الرؤيا.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «تاميديا» Tamedia الإعلامية أن غالبية السويسريين يؤيدون فرض حظر وطني على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأوضح الاستطلاع، أن 63% من 15 ألف مستجوب قالوا إنهم سيصوتون بـ«نعم» خلال استفتاء سيجري مارس المقبل حول ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.