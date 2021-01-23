وفاة المنتج ميدو منيب نجل شقيق الفنان أحمد منيب إثر نزيف في المخ

توفي منذ قليل، المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله في 4 عطفة الخليج المصري بجوار مصنع الرشيدي الميزان، بجوار بيت الأسرة بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر اعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.