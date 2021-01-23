أعد لأسرتنا البطاقة يا وزير التموين

أعمل موظفاً حكوميا ليس لي أي دخل بخلاف راتبي الذي أتقاضاه كل شهر، وزوجتي ربة منزل لا تعمل، وبالتالي فأنا أحمل عبء أسرتي المكونة من 5 أفراد وحدي، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وبناتي الثلاث يدرسن في مراحل التعليم المختلفة، وفوجئت بتوقف البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة منذ حوالي 4 شهور بلا أي سبب معروف، وتم حرماني من المخصصات التموينية لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى الخبز ونقاطه، ثم وصلتني رسالة على هاتفي المحمول منذ أكثر من 20 يوماً تخبرني بتفعيل البطاقة التموينية، غير أن البطاقة لم تعمل حتى الآن، نناشد السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إعادة بطاقتنا التموينية مرة أخرى.

لطفي أبو المجد حسانين