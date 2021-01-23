مدبولي: 350 مليار جنيه تكلفة 1975 كم لشبكة السكك الحديدية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية لاستخدام القطارات الكهربائية فائقة السرعة بطول 2000 كم، لربط العمران القائم بالعمران الجديد، ولكي يكون لدى مصر شبكة جديدة تتناسب مع التوسع في الرقعة العمرانية، إذ تبلغ التكلفة الاستثمارية لـ1975 كم نحو 350 مليار جنيه، وذلك كمرحلة أولى.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «لدينا خطوط أخرى ستصل إلى 9 مليارات دولار أخرى سننفذها لاحقًا، أي أننا لدينا رؤية واضحة بخصوص كيفية التحرك لإضافة شبكة جديدة من السكك الحديدية لخدمة المواطنين المصريين في كل الرقعة المعمورة الجديدة».

المشروع الأكبر من نوعه

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنَّ مشروع «الفيروز» في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.