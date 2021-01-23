مدبولي: استثمارات ضخمة في الموانئ الجوية تصل إلى 50 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموانئ الجوية يحدث بها الآن طفرة كبيرة للغاية، حيث أن حجم الاستثمارات بها ضخم ويصل إلى 50 مليار جنيه.

وأضاف « مدبولي»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أنه جارٍ تنفيذ هذه المشروعات على الأرض، «عشان برضو تبقى مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أي دولة متقدمة بإذن الله».

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات والمطارات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحها خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها مطار العاصمة الدولي ومطار سفنكس الدولي.