مدبولي: مبادرات «الصحة» جنبتنا آثارا كثيرة لفيروس كورونا

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحديث عن مجال الصحة، موضحا أن المبادرات التي أطلقتها الدولة بمجال الصحة ساهمت بشكل كبير في تجنيب آثار كثيرة جدا لفيروس كورونا المستجد وتداعياته على المواطنين، ممن كان لديهم أمراض سارية أو أمراض مزمنة، وكان له مردود إيجابي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للإستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة تبنت مبادرات اجتماعية كثيرة من خلال الوزارات المعنية وأيضا منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، مشيرا لمشروع «تكافل وكرامة»، الذي يقترب من 4 ملايين أسرة تستفيد منه اليوم.

«الاستزراع» الأكبر من نوعه

ويعتبر مشروع الفيروز للإستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ويعد كقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.