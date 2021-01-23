السيسي: بتجيلي شكوى من الشركات «مش لاقيين عمالة».. حجم المشروعات ضخم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم المشروعات التي تعمل عليها الدولة في منطقة الدلتا وتطوير محطات المياه ومشروع الـ500 قرية ضخم ويتطلب عددا كبيرا من العمالة، موجها حديثه للشركات الوطنية: «حجم العمل المطلوب ضخم، لو عندك عمالة عاوز تجيبها هات، حجم المطلوب ضخم سواء في مشروعات الدلتا أو محطات المياه أو تطوير الـ1500 قرية، بيجيلي شكوى من بعض الشركات أنهم مش لاقيين عماله».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد: «أنا مش بتكلم عن عمالة ماهرة، ده الشغل كله شغل مش محتاج تكنولوجيا متقدمة ولا حاجة، ويقولوا لي مش لاقيين عماله، فيه شغل كتير من فضلكم تعالوا، عشان كل الناس اللي عاوز تشتغل، فيه فرصة، نسابق الزمن عشان نخلص المشروعات».

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هناك محطات معالجة للمياه يتم تطويرها على الساحل الشمالي بالقرب من الإسكندرية، «منطقة الحمام» استوعبت 6 ملايين متر معكب من مياه الصرف، «نكلف محطة معالجة تاخد مياه الصرف دي تعمل معالجة ثلاثية متطورة تبقى زي المياه صالحة طبقا للمعايير منظمة الصحة العالمية للزراعة».

وتابع: «هذه المياه تستخدم في ري 500 ألف فدان أو 600 ألف فدان، خلال السنتين، ونعمل شبكات عشان نشوف المياه دي هتروح على فين، ترع والترع دي متبطنة عشان تصل لأراضي يمكن استخدامها زراعتها، كل الشركات المصرية باختلاف أنواعها تدخل تشتغل معانا بقوة».