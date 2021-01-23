البيئة: تجديد 70 «شمندورة» بجنوب سيناء لتأمين حركة المراكب السياحة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه بدعم وتوجيه من القيادة السياسية للعمل البيئي، وبالتعاون المشترك بين العديد من الوزارات، قامت الوزارة بدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئي في الفترة السابقة، كما تعد أحد أهم فرص الاستثمار بمصر.

وأكدت أن الحكومة تعمل معًا من أجل خلق روح من التعاون، ينتج عنه العديد من الخطط المتميزة التي تفيد جميع القطاعات وخاصة البيئة والسياحة البيئية، باعتبارها الرابط المشترك للقطاعات المتعددة، وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة تعمل على تطوير المحميات من خلال العمل على أربعة محاور متوازية ومترابطة، حيث اعتمد المحور الأول على وجود بنية تحتية أساسية للمحميات الطبيعية من أجل حماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها وقد تم العمل على مدار العامين الماضيين على تطوير وإنشاء البنية التحتية لعدد 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووداى الريان، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال وجارِ استكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المحور الثاني اعتمد على وضع التشريعات والقرارات التي تضمن حماية الموارد الطبيعية واستدامة المنظومة المالية بها من خلال إصدار قرار 202 الخاص بتنظيم الاستخدامات البشرية للأنشطة البحرية والتي يتم استخدم جزء من الموارد المالية الناتجة عن تنفيذه في مشروعات تطوير ودعم السياحة البيئية، حيث تم إنشاء وتجديد عدد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء، لتأمين مراكب السياحة وخفض التأثير البيئي بتفادي ربط المراكب بالشعاب المرجانية بما يحفاظ على الحياة البحرية ويوفر تجربة سياحية بيئية فريدة داخل المحميات.