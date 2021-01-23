إصابة 15 شخصا في انفجار بغزة.. والاحتلال يقمع فعاليات جنوب الخليل

أصيب 15 فلسطينيا، اليوم، بسبب انفجار ضخم وقع في منزل ببلدة «بيت حانون» شمال قطاع غزة، فيما تصاعدت ألسنة الدخان في المكان.

كما خلف الانفجار، أضرارا كبيرة بالمنازل والممتلكات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في بيان، أن قوات الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار.

وفي سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في خربة «التويمين» بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ورفع المشاركون في الفعالية، العلم الفلسطيني، ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

كما ردد المشاركون، هتافات منددة بالاستيطان. واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين بالضرب، وإلقاء قنابل الصوت، معلنة المنطقة عسكرية مغلقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما هاجم مستوطنو«سوسيا» الصحفيين المتواجدين لتغطية الحدث، وطاردوهم بالكلاب، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

واقتلع مستوطنون، اليوم، نحو 120 شجرة زيتون في منطقة «ظهر صبح» شمال «كفر الديك» في غربي «سلفيت» بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح شهود عيان لوكالة «وفا» الفلسطينية، أن المستوطنين حطموا أبواب ونوافذ غرفة زراعية وسرقوا مقتنياتها في منطقة «السموكة» شمال «كفر الديك».

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، إن اعتداءات المستوطنين على مفارق الطرق والشوارع الرابطة بين المحافظات الفلسطينية، تتم بغطاء من حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف الأحمد، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم، أن نتنياهو يواجه مأزقا سياسيا ويحاول استخدام الدم الفلسطيني لكسب مزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين لفرض نفسه على القوى اليمينية التي تخلت عنه لإعادتها الى معسكره.

وفي ملف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دخل الأسير محمد عبدالرحمن أحمد عباد«42 عاماً» من سكان «بيت حنينا» شمال القدس المحتلة، اليوم، عامه الـ20 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال اصدرت حكما بالسجن بحق عباد لمدة 29 عاماً في 23 يناير 2002 بتهمة الانتماء لكتائب «شهداء الاقصى» الجناح العسكري لحركة «فتح». .

وقال تقرير أممي، اليوم، إن إسرائيل هدمت 24 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة خلال أسبوعين من يناير الجاري بحجة عدم الترخيص. واوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية «أوتشا»، ان عمليات الهدم، أدت إلى تهجير 34 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 70 آخرين.

وعلى صعيد آخر، تنافس 44 مرشحا، اليوم، على 15 مقعدا في انتخابات إقليم حركة «فتح» في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال أمين سر «فتح» في نابلس جهاد رمضان، إن عدد أعضاء المؤتمر الرابع للحركة ممن يحق لهم الاقتراع بلغ 2429 عضوا، سيدلون باصواتهم لانتخاب 15 مرشحا من بين 44.

بدوره، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، اليوم، إن «مجلس الامن الدولي» سيناقش في جلسته، الثلاثاء المقبل، الحالة في الشرق الاوسط من بينها القضية الفلسطينية. وأكد منصور، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم السبت، أن بعثة فلسطين ستطرح مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، كذلك الجهود التي تبذل مع اطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.