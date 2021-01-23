رشا سمير تستضيف الروائي السعودي «عبده خال» بمبادرة «كاتبان وكتاب»

تستضيف الروائية الدكتورة رشا سمير، الروائي السعودي المبدع عبده خال، ضمن فعاليات مبادرة «كاتبان وكتاب».

وعبده خال، روائي من أشهر الروائيين على الساحة الأدبية العربية والسعودية، وله أكثر من عشرين عملا أدبيا ما بين رواية وقصة قصيرة.

ومن أبرز أعماله الأدبية، «ترمي بشرر»، «لوعة الغاوية»، «فسوق»، «الطين»، «مدن تأكل العشب»، «نباح»، «الأيام لا تخبئ أحدا»، «الموت يمر من هنا»، «مدن تأكل العشب» وغيرها.

وفازت روايته الأكثر جدلا «ترمي بشرر» على الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» في عام 2010، كما فاز بجائزة أحسن رواية في معرض كتاب الرياض عام 2013 عن روايته «لوعة الغاوية».

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تابعونا في لقاء مختلف على صفحة الروائية الدكتور رشا سمير الرسمية، يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.. اضغط هنا