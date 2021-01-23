عاصم: مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن تفاصيل التطعيم ضد كورونا

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه سيحرى الإعلان عن تفاصيل التطعيم الخاص بالأطقم الطبية في 40 مكانا لتطعيم الأطقم الطبية وحدها، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده، صباح غد.

وأضافت، أنه سيتم البدء في تلقيح الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، ثم مستشفيات الصدر، بعد توفير الجرعات الأولى والثانية من اللقاحات: «كل الشركات المنتجة للقاحات فيه مراجعات معاها لتفاصيل كثيرة بينها وبين الوزارة».

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن التلقيح سيشمل الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، وهو ليس إجبارا عليهم، ولكنه سيتم بشكل اختياري، «الفئات اللي حابه تتطعم فيه منهم أولويات، وإحنا ماشيين بالتدرج حسب الاحتياج».

وأوضح أنه سيتم الحصول على دفعات إضافية من لقاح فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، كما وأنه مازال من الضروري على المواطنين الاهتمام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات من أجل منع انتشار الفيروس فيما بين المواطنين.

وشددت على أن وزارة الصحة لا تملك صلاحية إجبار إيٍ من الأطقم الطبية أو المواطنين لتلقي لقاح كورونا والأمر اختياري.

وأكدت أن اللقاحات التي سيُجرى تطعيم الأطقم الطبية بها، حصلت على موافقات من هيئة الدواء المصرية بعد فترة كافية من فحصها جيدا.