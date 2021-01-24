«الصحة»: وصول أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» الخميس المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، على أن تصل أول دفعة من هذا اللقاح مصر الخميس المقبل، وستتوالى الدفعات تباعًا، موضحًا أن صندوق تحيا مصر قام بتحويل الدفعة الأولى من الأموال لتلقي هذا اللقاح.

دفعات متتالية ستأتي على مدار الأسابيع المقبلة

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنه على آخر الأسبوع الجاري ستصل لمصر جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا، وهناك دفعات متتالية ستأتي على مدار الأسابيع المقبلة.

مجاهد:سيتم تطعيم الأطباء في 365 مستشفى عزل وفرز

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الدولة كانت حريصة كل الحرص على عدم بدء تلقي اللقاح إلا بعد التأكد من استدامة اللقاح لجميع الفئات، قائلا «إن شاء الله نبدأ بالأطقم الطبية في مستشفيات العزل الرئيسية والحميات والصدر، وأن ننتظر دفعات اللي هتيجي تباعًا ونبدأ نغطي باقي الأطقم الطبية في باقي المستشفيات في مستفيات الفرز والعزل وعددهم 365 مستشفى».

ستأتي لمصر الجرعات المتفق عليها مع «جافي» قريبا

وتابع: «بعد ذلك سيتم تطعيم باقي الأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، وهم الأولى باللقاح، اللقاح سينوفارم أو أسترازينيكا الفرق بينهم هيكون في الشروط اللي اللي هتنطبق على المواطنين، لأنها تفرق من لقاح لآخر، كمان الجرعات اللي مصر تعاقدت عليها مع الهيئة الدولية للأمصال (جافي) هتبدأ تجلنا أوائل الدفعات قريبًا».