وفاة مهندس مصري بالكويت: مات بجلطة حزنا على من فقدهم بسبب «كورونا»

لحظات من الحزن والألم النفسي قضاها وعاناها المهندس عزالعرب تغيان، أحد رموز الجالية المصرية في الكويت، بعد أن فارق بعضا من أهله وأصدقائه، بسبب فيروس كورونا الفيروس، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية فارق على إثرها الحياة.

والمهندس عزالعرب تغيان، هو أحد الشباب المصريين الناجحين في الخارج، وكان يعمل مهندسا في وزارة الأوقاف الكويتية، ينحدر من مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وقال أحد المقربين منه لـ«الوطن»، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه لم يكن يعاني من أي أمراض، لكنه في الفترة الأخيرة كان يعاني نفسيا ويفكر كثيرا فيمن فقدهم من الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا.

أصيب المهندس عزالعرب تغيان، بجلطة في المخ، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الكويت، رقد فيها لمدة أسبوع وهو في غيبوبة تامة حتى وافته المنية، أمس، ودفن عقب صلاة العصر بدولة الكويت.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعي الفقيد عزالعرب تغيان

وقد نعى الاتحاد العام للمصريين في الخارج بمزيد من الحزن والأسى وفاة المهندس عزالعرب تغيان، ووصفه بـ«أحد رموز الجالية المصرية المخلصين في دولة الكويت» الذي توفي إثر وعكة صحية مفاجئة.

وذكر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن أزمة توقف الطيران حالت دون عودته إلى مصر والعلاج في «القاهرة»، كما حالت كذلك دون دفنه في مسقط رأسه.

وتابع الاتحاد: «وقد وارى جثمانه الثرى في مقابر الصليبخات في دولة الكويت».

والكويت كغيره من الدول يتخذ الكثير من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من بينها بعض القيود على حركة الطيران.

«تغيان» يلحق بشاب مصري مات في الإمارات بعد 10 أيام من وصوله

والسبت الماضي، توفي شاب مصري في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر إصابته بأزمة قلبية في العاصمة أبوظبي ويدعى محمد سيد شيحا، ينحدر من عزبة البوصة في محافظة قنا.

وتحدث اتحاد عام المصريين في الخارج عن الشاب المصري ووصفه بالطموح طيب القلب، وقد سافر إلى الإمارات منذ 10 أيام للبحث عن فرصة عمل هناك، لكن شاء القدر أن يموت يوم السبت الماضي بأزمة قلبية.