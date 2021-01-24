«الصحة»: 87 من الأطقم الطبية من أصل 200 بـ«أبوخليفة» وافقوا على اللقاح

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نسب الموافقة على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» مختلفة من مستشفى لآخر، مشيرا إلى أن مستشفى أبو خليفة للعزل سيتم بدء التطعيم فيها صباح اليوم الأحد، لكل الفرق الطبية بها، سواء أطباء أو تمريض أو فرق فنية أو فرق إدارية، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة، لأنهم خط الدفاع الأول للفيروس.

الموافقون وقعوا على إقرار مستنير لأخذ التطعيم

وأضاف « مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن هناك 200 شخص في المستشفى من فرق طبية وتمريض وغيرهم، 87 فقط منهم وافقوا على تلقي اللقاح وقاموا بالتوقيع على موافقة مستنيرة بأخذ هذا التطعيم، «بالتالي إن شاء الله سيتم تطعيمهم».

الوزارة تقوم بالتحدث مع الفرق الطبية وطمأنتهم بالتطعيم

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزارة تقوم بالتحدث مع الفرق الطبية وطمأنتهم بالتطعيم، « عملنا أكتر من تحليل بخلاف موافقة الطوارئ اللي حصلنا عليها لإعطاء التطعيم، وعملنا تطعيم للشحنات اللي وصلت مصر تم تحليلها في هيئة الدواء، أكدنا على مأمونيتها وأكدنا على الفرق».

الأطقم الطبية خط الدفاع الأول للمواجهة كورونا

وتابع: «فيه فرق طبية تكون خارج المستشفى أو يتم انتدابها من أماكن اخرى، وفيه فرق طبية على قوة المستشفى، فالفرق الطبية اللي هما قوة المستشفى منهم 87 من 200 مضوا على الموافقة المستنيرة، أحنا نبذل قصارى جهدنا مع الجميع كل الفئات الاكثر عرضه سواء الاطقم الطبية خط الدفاع الأول للموافقة على تلقي اللقاح».

الأمر اختياري وليس إجباري

وواصل: «هم أطباء وعلى دراية كافية ورغم ذلك نقوم بالتحدث معهم من خلال اللجنة العلمية والمسؤولين عن هذا الملف، ويتم مخاطبتهم وطمأنتهم بمدى مأمونية وأهمية تلقيهم اللقاح للحفاظ على أنفسهم وأسرهم، واستمرارهم في تقديم هذا الدعم لشعبهم ولبلادهم، بس زي ما ذكرت لحضرتك الأمر متروك للشخص في قراره النهائي ده اختياري».