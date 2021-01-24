الضرائب العقارية: رئيس الزمالك المعزول لم يسدد المستحقات منذ عامين

أكد مصدر مطلع في مصلحة الضرائب العقارية، أن رئيس نادي الزمالك المعزول لم يسدد الضريبة العقارية الشخصية منذ أكثر من عامين.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن رئيس الزمالك المعزول رفع دعاوى قضائية ضد مصلحة الضرائب العقارية للتشكيك في إجمالي المستحقات الضريبية على عقاره في حي المهندسين لتعطيل سداد المستحقات الضريبة.

ورفض المصدر الإفصاح عن قيمة المستحقات لمصلحة الضرائب العقارية انتظارا للبت القضائي في الدعاوى القضائية.

وتبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تلقي الاقرارات الضريبية من المكلفين بأداء الضريبة ابتداء من 7/1 /2020 بجميع مأموريات الضرائب العقارية على العقارات التابعة لهم.

وبحسب المادة 14 من القانون رقم 196 لسنة 2008، أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد المحددة.

تقدم الإقرارات الضريبية في عدة حالات منها في في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، بينما في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل من العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، بالإضافة إلى العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوسا، وأخيرا العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

كان وزير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وافق منذ شهر على مد فترة تقديم مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.

وكان من المقرر انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية، نهاية ديسمبر الماضي.