ياسر برهامي يتحدى برشلونة: لا يجوز وضع شعار النادي صورة شخصية على «الفيس»

أثارت فتوى جديدة للشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، الجدل بعدما أفتى بعدم جواز وضع صورة نادي برشلونة الإسباني كصورة شخصية على فيس بوك، وهو النادي الشهير الذي له معشوقين في كل أنحاء العالم، والدول العربية ومن بينها مصر.

وجاءت فتوى «برهامي» المنشورة بموقع «صوت السلف»، الموقع الرسمي للدعوة السلفية، ردا على سؤال «هل يجوز أن يضع المسلم رمز نادي برشلونة كصورة شخصية له على الفيس؟».

ورد الشيخ ياسر برهامى، في فتوى حملت عنوان «حكم وضع شعار نادي برشلونة كصورة شخصية على الفيس بوك»: «الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلا يجوز له ذلك».

ويعتبر فريق برشلونة الإسباني من الأندية الشهيرة في أوروبا، حيث يمتلك الفريق العالمي جمهورا كبيرا على مستوى العالم، خاصة الوطن العربي ومن بينها مصر، حيث يمتلك الفريق الإسباني العديد من نجوم العالم، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فتاوى ياسر برهامي

وسبق أن اصدر الشيخ ياسر برهامى، العديد من الفتاوي التي تثير الجدل، وعلى رأسها حرمانية عيد الأم والتي يصدرها مع كل عام بالتزامن مع الاحتفال بالأمهات.

وقال «برهامي» في معرض رده على سؤال حول حكم الاحتفال بالمناسبة: «يمكنك شراء الهدايا في مناسبة أخرى مثل عيد الفطر أو الأضحى، أو بغير مناسبة، لكن لا يجوز المشاركة في هذا العيد، ولو حزنت أمك»

تحريم أعياد الكريسماس

كما أفتى كذلك بتحريم الاحتفال بأعياد الكريسماس كل عام، مؤكدا أنه لا يجوز الاحتفال برأس السنة، لأنه تشبه بالكفار وعلى كل مسلم يؤمن بالله ورسوله، أن يتجنب هذا المحرم، ويستعين بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، في المقابل دار الإفتاء المصرية، لها العديد من الفتاوى التي تحلل الاحتفال برأس السنة الميلادية باعتباره مناسبة تتناولها مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية، فالناس يودعون عاما ماضيا ويستقبلون عاما جديدا.