جامعة جنوب الوادي تطلق برنامج التوعية بأهمية الرياضة لمواجهة كورونا

بدأت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، فعاليات برنامج التوعية بأهمية الرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، خلال الفترة من 23 إلى 28 يناير الجاري، ويتضمن مجموعة من الندوات التوعوية يتم بثها عبر شبكة الإنترنت لطلاب الجامعة.

وتحدث الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، في أولى ندوات برنامج التوعية عن تحديات الرياضة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الأول، شهد أنشطة رياضية كما أقيمت العديد من الفعاليات لكلية التربية الرياضية بملاعب القرية الأولمبية في الجامعة، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تقوم بعمل العديد من المنافسات والأنشطة عبر المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية المشاركة في هذه الأنشطة خلال فترة إجازة منتصف العام.

ويتضمن برنامج التوعية محاضرة عن علاقة الرياضة بالعامل النفسي، يحاضر فيها الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحاضرة عن دور الرياضيين لنشر الثقافة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا يحاضر فيها الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، ومحاضرة عن العادات الصحية والتغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا يحاضر فيها الدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب، ومحاضرة عن حث الطلاب على ممارسة النشاط الرياضي يحاضر فيها الدكتور عبدالحق سيد عبدالباسط وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى إطار فعاليات قافلة جامعة جنوب الوادى، لمدن شلاتين وحلايب وأبو رماد، أقيمت تحت رعاية رئيس الجامعة ندوة رياضية تثقيفية فى نادى شلاتين الرياضى عن الرياضة وعلاقتها بفيروس كورونا وتأثير ممارسة الأنشطة الرياضية على تقوية المناعة.