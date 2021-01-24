عاجل.. الصحة: تسجيل 3 لقاحات جديدة لكورونا بمصر خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، ثاني مستشفى يستقبل حالات كورونا بعد النجيلة، موضحة أنّ مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الاكلينيكية لتطوير اللقاحات مع دول العالم ضمن التجارب التضامنية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد تفقدها تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى أبوخليفة: «شرفت إني أكون أحد الناس اللي تمت تجربة اللقاح عليها، وسجلنا هذا اللقاح بهيئة الدواء المصرية وفي 3 لقاحات في طور التسجيل، والتسجيل سيكون خلال أيام معدودة».