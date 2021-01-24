المخرجة ريم علي تحصل على الدكتوراه عن رسالتها حول قنوات النيل المتخصصة
كتب:
الوطن
05:23 م | الأحد 24 يناير 2021
جانب من مناقشة الرسالة
في رحاب كلية الأعلام جامعة القاهرة، تم مناقشة رسالة الدكتوراه لباحثة ريم علي أحمد المخرجة في قناة العائلة التلفزيون المصري حول موضوع «دور قنوات النيل المتخصصة في تلبية الاحتياجات الاتصالية لمشاهديها دراسة تقييمية على التخطيط والجمهور».
وقد حظيت الرسالة بلجنة إشراف ومناقشة شديدة التميز تمثلت في رائدة العمل الإعلامي الأستاذة الدكتورة منى الحديدي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة النائبة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة وعضو البرلمان المصري، والأستاذة الدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام السابقة.
وقد حازت الباحثة درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ونوهت اللجنة أثناء المناقشة بتوصيتها إيداع الرسالة في الهيئة الوطنية للإعلام وسائر المؤسسات الإعلامية المصرية بوصفها وثيقة استرشادية لضبط السياسات الإعلامية في مصر، حيث اشتملت على مدونة سلوك مهني واسترشادي للمشتغلين في قطاع قنوات النيل المتخصصة، ومقترحات لمتخذي القرارات وواضعي السياسات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، حيث تم تطبيق الدراسة على عينة من مشاهدي قنوات النيل المتخصصة 400 فرد، بالإضافة إلى دراسة تقييمية للخرائط البرامجية لقنوات النيل المتخصصة ومقارنتها بالأهداف التي أسست عليها قنوات النيل المتخصصة.
بالإضفة إلى مقابلات متعمقة مع متخصصين من رؤساء القنوات الحاليين والسابقيين وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وجاءت النتائج على النحو التالي: «حازت قناة ماسبيرو زمان على المرتبة الأولى في المتابعة، ثم مجموعة القنوات الترفيهية (نايل دراما، نايل سبورت، نايل سينما، نايل كوميدي) ثم القنوات الجادة في مراكز متأخرة (قناة العائلة، قناة الثقافية، قناة مصر التعليمية)».