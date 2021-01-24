المخرجة ريم علي تحصل على الدكتوراه عن رسالتها حول قنوات النيل المتخصصة

في رحاب كلية الأعلام جامعة القاهرة، تم مناقشة رسالة الدكتوراه لباحثة ريم علي أحمد المخرجة في قناة العائلة التلفزيون المصري حول موضوع «دور قنوات النيل المتخصصة في تلبية الاحتياجات الاتصالية لمشاهديها دراسة تقييمية على التخطيط والجمهور».

وقد حظيت الرسالة بلجنة إشراف ومناقشة شديدة التميز تمثلت في رائدة العمل الإعلامي الأستاذة الدكتورة منى الحديدي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة النائبة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة وعضو البرلمان المصري، والأستاذة الدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام السابقة.

وقد حازت الباحثة درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ونوهت اللجنة أثناء المناقشة بتوصيتها إيداع الرسالة في الهيئة الوطنية للإعلام وسائر المؤسسات الإعلامية المصرية بوصفها وثيقة استرشادية لضبط السياسات الإعلامية في مصر، حيث اشتملت على مدونة سلوك مهني واسترشادي للمشتغلين في قطاع قنوات النيل المتخصصة، ومقترحات لمتخذي القرارات وواضعي السياسات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، حيث تم تطبيق الدراسة على عينة من مشاهدي قنوات النيل المتخصصة 400 فرد، بالإضافة إلى دراسة تقييمية للخرائط البرامجية لقنوات النيل المتخصصة ومقارنتها بالأهداف التي أسست عليها قنوات النيل المتخصصة.

بالإضفة إلى مقابلات متعمقة مع متخصصين من رؤساء القنوات الحاليين والسابقيين وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وجاءت النتائج على النحو التالي: «حازت قناة ماسبيرو زمان على المرتبة الأولى في المتابعة، ثم مجموعة القنوات الترفيهية (نايل دراما، نايل سبورت، نايل سينما، نايل كوميدي) ثم القنوات الجادة في مراكز متأخرة (قناة العائلة، قناة الثقافية، قناة مصر التعليمية)».