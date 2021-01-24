الصحة: لقاحات كورونا في مصر ستكون مؤمنة بشكل تام

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّه جار التسجيل لـ3 شركات منتجة للقاح كورونا، أحدها صينية والثانية روسية والثالثة إنجليزية، مشددة على أنّ أي لقاح يدخل مصر يجب التأكد من فاعليته من خلال جهات الدولة المعنية، وأنّ اللقاح المسجل بمصر مؤمن بشكل تام.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد تفقدها تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، أنّ اللقاحات التي سيتم تسجيلها خلال أيام قليلة، سيتم استقبال شحنات منها.

وأوضحت زايد، أنّ الكثير من دول العالم المتقدمة أعلنت مواعيد محددة للمواطنين للتطعيم باللقاح، وأعلنت فيما بعد عدم قدرتها بالايفاء بالمواعيد المتفق عليها، خاصة أنّ الشركات العالمية التي تصنع اللقاح محدودة، كما أنّ قدرتها على الإنتاج محدودة.

وأعلنت وزيرة الصحة أنّ مصر مسجلة لدى الاتحاد الدولي للقاحات والأمصال، ولدى منظمة الصحة العالمية، وأنّها تلقت مخاطبات رسمية تفيد بأنّ مزيد من الأطقم الطبية ستتلقى جرعات من «جافي» خلال الربع الأول من هذا العام، وأعلنت «جافي» أنّها إحدى الشركات العالمية التي طوّرت اللقاحات، وستوفر 40 مليون جرعة.