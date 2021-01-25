بعد 29 عاما.. رابح صقر يغني باللهجة المصرية مع رامي جمال وأيمن بهجت قمر

فاجأ الفنان السعودي رابح صقر، جمهوره بمختلف أنحاء الوطن العربي بتقديم أغانٍ باللهجة المصرية في ألبوم «مرحبا» الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في بداية عام 2021، خصوصًا وأن تجاربه مع اللهجة المصرية قليل جدًا منها أغنية «قلبي حبك» التي صدرت عام 1992 وكانت من كلمات محي حوار وألحان الراحل طارق عاكف.

وفي ألبوم «مرحبا» الذي يضم 24 أغنية يقدم رابح صقر، أغنيتين مصريتين لأول مرة في ألبوماته الغنائية وهما «أخباره إيه» من كلمات عمرو المصري وألحان رامي جمال، والثانية بعنوان «ماشي دوغري» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

ومن خلال الفيلم الخاص بخطوات انتهاء ألبوم «مرحبا» الذي وثقته شركة روتانا، تحدث المطرب والملحن رامي جمال، عن تعاونه مع رابح صقر في أغنية «أخباره إيه» بقوله «تعاوني مع الفنان رابح صقر، بوابة عبور جديدة لي في عالم الغناء لأنني هنا أتعاون مع قامة فنية عربية لها تاريخ حافل من الإبداعات الموسيقية».

وكشف رامي جمال، عن بداية التعاون مع رابح صقر «جاءت عن طريق مهندس الصوت فادي التمساح الذي يتعاون دومًا مع صقر، ودعاني لمقابلة صقر خلال تسجيله لأغنيات ألبومه الجديد بالقاهرة، وأثناء مقابلتي معه قمت بعرض أربعة ألحان عليه، وكان مستعد لقبول الألحان الأربع ولكننا استقرينا في النهاية على لحن أغنية أخباره إيه».

رامي جمال: فخور إني جزء في مشواره الفني

واستطرد «الأغنية كانت من المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومي الجديد الذي أحضر له، ولكني فضلت أن أهديها لصقر، لكي أكون جزء في مشواره الفني الكبير، والحمد لله خرجت في صورة رائعة، وأتمنى أن نكرر التجربة مرة أخرى، فصقر إنسان رائع، تعشق التعامل معه، منذ الدقيقة الأولى التي قابلته فيها ولم يكن هناك سابق تعارف بيننا، أعطاني شعور بأننا صديقان منذ فترة طويلة، هو يحتوى كل من يجلس معه، شخص شبع من النجاح والتفوق ويريد النجاح له ولغيره».

أيمن بهجت قمر يتعاون معه للمرة الأولى

وفي كلمته قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي تعاون مع رابح صقر في أغنية «ماشي دوغري»: «شرف كبير لي أن أتعاون مع قمة فنية كبيرة بالمملكة العربية السعودية والخليج مثل رابح صقر، وأري أنها أفضل بداية بالنسبة لي لعام 2021، أن تكون أغنيتي الأولى في هذا العام من نصيب صقر، الذي أتشرف بالتعاون معه للمرة الأولى، والشرف الأكبر أن يكون لي نصيب من تكون الأغنية باللهجة المصرية».

وتحدث الشاعر عمرو المصري، عن تعاونه مع رابح صقر قائلًا: «التعاون مع صقر خطوة هامة في مسيرتي الفنية لأنها مع فنان له ثقله في الوطن العربي والخليج، وبداية العمل على الأغنية كان من خلال الفنان رامي جمال الذى صنعتها معه ثم قام بعرضها على صقر، الذي تحمس كثيرًا لفكرتها التي تدور عن حياة الشخص بعد انفصاله عن حبيبه».

9 أشهر من العمل في الألبوم

وقال الموزع مدحت خميس الذى قام بتوزيع كافة أغنيات الألبوم «هذه ليست المرة الأولي التي أتعاون فيها مع الفنان رابح صقر، فهذا ثالث ألبوم أشارك فيه، الأول وزعت نصف أغنياته، والثاني وزعت كافة أغنياته ماعدا أغنية واحدة، وهذه المرة كان لي الشرف بتوزيعه كاملًا، وهي ثقة كبيرة من صقر وضعها لي فهذه هي المرة الأولى التي يقم فيها موزع بتوزيع كافة أغنيات صقر».

واستطرد «العمل على أغنيات ألبوم مرحبا كانت شاقة ومتعبة للغاية، ظللنا لمدة 9 أشهر نعمل ليل نهار من أجل تقديم أفكار جريئة وجديدة على أذان المستمع العربي».