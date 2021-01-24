الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ التجارب السريرية حين بدأت في مصر، كانت وزيرة الصحة أحد المبحوثين المشاركين في التجارب على اللقاح، لتوضيح أهمية التجارب السريرية لتطوير مزيد من اللقاحات والأدوية، وطمأنة المصريين بشأن أمن اللقاح وأمنه، موضحة أنّ مصر حجزت 40 مليون جرعة في الشركة المنتجة، و40 مليون جرعة في «جافي»، و20 مليون جرعة بإحدى الشركات، أي أنّ نحو 100 مليون جرعة محجوزة لمصر، والذراع التمويلي سيكون صندوق تحيا مصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد تفقدها تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، أنّه لن يتم تسجيل لقاح بهيئة الدواء المصرية إلا بعد التأكد من فاعليته وأمنه، مشددة على أنّ الأطقم الطبية المتعاملة مع مصابي كورونا، مدعوة غدا لتلقي اللقاح، والصحة لديها سلسلة تبريد تسمح بتخزين 140 مليون جرعة.

وشددت زايد على أنّ الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحكومية، ستبدأ أخذ اللقاح من الغد وبالتدريج، وسيكون هناك مراكز للقاحات بالمحافظات، والأطقم الطبية ستتلقى اللقاح مجانا وهو حق لهم، حتى من لا يعمل في مستشفيات العزل.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنّ المسجلين لدى برنامج تكافل وكرامة لن يدفعون ثمن اللقاح، ومن لديه قدرة على الدفع سيدفع أموال بسيطة جدا.