«الصحة»: «مصر عمرها ما هتدي لقاح وفيه شك 1%»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم البدء بتلقيح الأطقم الطبية العالمة في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وتستمر الوزارة في تطعيم كافة الأطقم الطبية، وهي الفئة الأولى باللقاح، كونهم في خط المواجهة الأول لفيروس كورونا بمستشفيات العزل الرئيسية، ثم مستشفيات الحميات، ثم الصدر.

لدينا 50 ألف جرعة تكفي لتطعيم 25 ألفا من الفرق الطبية

وأضاف «مجاهد»، خلال حوار معه، من محافظة الإسماعيلية، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تملك حاليا ما يقرب من 50 ألف جرعة تكفِ لتطعيم 25 ألف من الفرق الطبية، حيث إنه لن يتم تلقيح أي فرد بالأطقم الطبية للمرة الأولى إلا ويُجرى تلقيحه بالجرعة الثانية بعد مرور فترة معينة.

اللقاح اختياري وليس إجباريا

وأوضح أنه سيجرى استكمال الفرق الطبية في باقي المستشفيات، بواقع 365 مستشفى تعمل في الفرز والعزل، ومن ثم سيُجرى الانتقال لتلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خلال جدول محدد تم فيه تجميع بيانات الأطباء والفرق الطبية العاملة في المستشفيات: «من يريد تلقي اللقاح سيتلقاه بعد موافقته، لأن اللقاح اختياري وليس إجباريا».

رسالة طمئنية بمأموينة وفاعلية اللقاح

وأكد أن الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، سعت إلى طمئنة الفرق الطبية والمواطنين على حد السواء، وذلك بعدما قامت بالمشاركة في التجارب الإكلينية للقاح في مرحلته الثالثة، وقامت بتلقي اللقاح من قبل: «بنوصل رسالة طمئنية بمأموينة وفاعلية اللقاح، ومصر عمرها ما هاتدي لقاح، وفيه شك 1% فيه أو في فاعليته».

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الموافقة التي جرى الحصول عليها من هيئة الدواء هي موافقه تسجيل للطوارئ، ولم يتم الاكتفاء بها، حتى قامت الوزارة بأخذ عينات عشوائية من اللقاح بعد وصوله إلى مصر، ويتم تحليلها في هيئة الدواء والتي تثبت فعاليتها، مضيفا: «نوجه رسالة للشعب المصري بأن بلادكم بتخاف عليكم، والفرق الطبية بيلقوا كل الثقة والاحترام والتقدير، وهما اللي غيروا انطباع العالم والمواطنين تجاه مصر».