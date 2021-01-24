الداخلية توضح ملابسات فيديو منع غواص من البحث عن جثة بالشرقية

فنّدت وزارة الداخلية تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي يظهر فيه أحد الغواصين، مدعيا منعه من محاولة انتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية، مضى على اختفائه عدة أيام.

وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط الشخص الذي يظهر بالفيديو، ويعمل مدرس، وبسؤاله تبين أنه عقب سقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص من أعلى كوبرى الزوامل بترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة الشرقية، وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال السيارة وعدد (3 أشخاص) من مستقليها ولم يتم العثور على قائدها، وعقب ذلك اتفق أهالي قائد السيارة المفقود على الاستعانة بالغواص المشار إليه للبحث عنه وذلك نظير حصوله على مبلغ مالي.

وحضر الغواص بمعداته لمكان الحادث، إلا أنه فوجئ بوجود قوات الإنقاذ النهري التي منعته من البحث بالمنطقة ذاتها، لقيامها بأعمال البحث، وعلى إثر ذلك غادر الغواص امتثالا للتعلميات وامتنع عن رد المبلغ لأهلية المفقود، الأمر الذي أسفر عنه وقوع مشادة كلامية بينهما، وتوجهوا لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر إلا أنه تم الصلح فيما بينهم.

وأضاف المذكور أنه قام بتسجيل مقطع الفيديو محل الواقعة ونشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» إلا أنه فوجئ بتداوله على القنوات الموالية للجماعة الإرهابية، الأمر الذى دفعه لتسجيل مقطع آخر لنفي علاقته بتلك القنوات أو الجماعة الإرهابية.

وأكد بيان للداخلية، أنه «لم يُستدل على وجود ثمة تجاوز من قبل قوات الإنقاذ النهرى حيال المذكور، وأن ادعائه بذلك جاء لخشية إدعاء أهلية المفقود المذكور قيامه بالنصب عليهم ولإبراء ذمته أمامهم».