التحقيقات في «فتاة المعادي»: الخادم استغل وظيفته وهتك عرضها سنة ونصف

حصلت «الوطن» بالمستندات على تفاصيل قضية هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة بمنطقة المعادي، حيث أشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أنّ المتهم «ش.ع»، 20 عاما، و يقيم في جلال الغربية بمركز ملوي بمحافظة المنيا، و يعمل خادم لدى أسرة الضحية، قد استغل وظيفته في منزل أسرة المجني عليها و تدعى مانو مانويل جرجس وقام بالاعتداء عليها لما يقارب عام و نصف العام داخل منزلها و تحديداً في غرفتها، الأمر الذي أدى إلى هتك عرضها.

أسرة المجني عليها، والتي كانت أقل من السن القانونية (18 عاما) حال ارتكاب الجريمة، حررت محضرا بدائرة قسم المعادي، ليتم القبض عليه و إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقاً لأمر الإحالة و قائمة أدلة الثبوت المرفقين، مع استمرار حبس الجاني احتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية، وتقرر المحكمة برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة بمعاقبته بعد الاطلاع على أوراق التحقيقات بالحبس لمدة 6 سنوات عقب ثبوت التهم الموجهة إليه و اعترافه بارتكابها.

استغلال الوظيفة و هتك العرض

تعود بداية الواقعة إلى عام 2019 عندما قامت أسرة الفتاة المجني عليها باستقدام أحد الأشخاص للعمل لديهم، إلاً أنّ المتهم استغل الوظيفة التي سمحت له بالتجول في أرجاء المنزل و اكتشاف أسراره و خباياه و استطاع الوصول إلى غرفة الضحية و الاعتداء عليها، حيث ذكرت التحقيقات أنّ الجاني انتهز فرصة استغراق الفتاة في النوم و جردها من ملابسها وحسر عن نفسه ملابسه ملامساً مواطن عفتها و ذلك كون المتهم خادم بالأجرة لدى الأسرة على النحو المبين في تحقيقات النيابة.

و كان أمر الإحالة في القضية رقم 10199 لسنة 2020 جنايات المعادي و المقيدة برقم 1107 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة قد تضمن إقرار تلك العقوبة على المتهم باعتباره ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 267 و 268 م قانون العقوبات من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

و قضت المحكمة على المتهم بالحبس تلك المدة بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 و كانت المحكمة قد استمعت إلى الشهود في واقعة هتك العرض و أدلة الإثبات لتوقيع العقوبة على الجاني، حيث تضمن قائمة الشهود والدة المجني عليها «م.أ» التي أكدت ما جاء في تحقيقات النيابة، مضيفة أن ابنتها كانت قد ادعت استغراقها في النوم أثناء الواقعة التي استمرت لما يزيد على عام و نصف، مشيرة إلى أنّ المتهم كان يعمل خادم لديها منذ 4 أعوام واستغل تلك الصفة من أجل ارتكاب جرمه.

وكان الشاهد الآخر يعمل رائد شرطة و قد أكد أثناء شهادته بصحة الواقعة و هو ما تطابق مع كلام الشاهدة الأولى، و كانت ملاحظات النيابة العامة قد أشارت إلى أن المجني عليها قد تعرفت على المتهم حال عرضه عليها في تحقيقات النيابة العامة.