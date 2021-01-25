عاجل.. قرينة الرئيس تنعى عبلة الكحلاوي: نموذج عظيم للمرأة المصرية

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها، وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء، ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة، رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان».