مصر تدين استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت مصر مُجددًا، عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة صور الإرهاب كافة وداعميه.

وأعادت مصر التأكيد على استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة، التي تستهدف الشقيقة السعودية.