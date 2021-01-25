فريق طبي بجامعة أسيوط يستأصل ورمين خبيثين تحت كلى ورئة مريض

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام في إنقاذ حياة مريض في الثلاثينيات من عمره، وذلك بإجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استئصال ورم خبيث بالبطن خلف الكليه اليسرى، وآخر بالصدر خلف الرئة اليسرى والقلب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار الخدمات الصحية والطبية الهائلة المقدمة داخل المعهد لأكثر من 40 ألف مريض سنويًا، من مختلف الأعمار ومن مختلف محافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن المريض تم استقباله وكان يشكو من آلام بالبطن، وبالكشف عليه وفحصه ومناظرة الأشعة تبين وجود ورم بالبطن خلف الكلية اليسرى حجمه حوالي 12X 15 سم، مسبباَ ضغطًا على الحجاب الحاجز وشريان الأورطي، وورم آخر بالصدر خلف الرئة اليسرى والقلب يبلغ حجمه حوالي 10 X15 سم.

في سياق آخر، تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، والتي جاءت تعبيراً لأحلام الشعب المصري في تحسين الواقع المعيشي المتوارث عبر عقود متتالية لم يمكن خلالها تحقيق طموحات المواطنين فى رسم ملامح واضحة لنهضة حقيقة لوطنهم وخلق الأمل فى غد أفضل قادم .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في إعادة الأمل لجموع الشعب المصري والثقة فى مكانة مصر وقوة مؤسساتها وتعزيز قيم الانتماء لتراب ذلك الوطن العريق، مؤكدا أن ما تشهده مصر من انجازات مضيئة في ظل قيادة الرئيس السيسى يعد ثورة تنموية ضخمة في مختلف المجالات تساهم في تصنيف مصر ضمن الدول المتقدمة في المنطقة وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقق خطة الدولة لتنفيذ محاور التنمية المستدامة.

ووجه «الجمال» التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة المصرية من ضباط وأفراد وجنود، بمناسبة العيد التاسع والستين للشرطة، مثمناً جهود رجال الشرطة في حماية الأرواح والمنشآت، ودحض قوى الشر والإرهاب مضحين في سبيل تحقيق ذلك بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.