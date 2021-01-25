أسامة الأزهري يشارك في عزاء عبلة الكحلاوي

حرص الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتورة عبلة الحكلاوي ومساندة الأهل والأقارب، كما حرص عدد من الدعاة في مصر على تقديم واجب العزاء.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي إحدى أهم الجمعيات الخيرية الموجودة داخل مصر، وقدمت العديد من الخدمات الاجتماعية لأهالي محافظات مصر.

ونعت العديد من الشخصيات الدينية في مصر والعالم العربي، الداعية الراحلة، وأبرزهم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي قال في بيان عنه: «الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي - رحمها الله - كانت من العالمات العاملات، جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليما، وبين العمل الخيري، وأسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».

ويرجع ميلاد الدكتورة عبلة الكحلاوي إلي 15 ديسمبر عام 1948، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوى، وتوفيت عن عمر ناهز 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).