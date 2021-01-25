42 خدمة تقدمها المرحلة الثانية من منظومة التحول الرقمي لأهالي مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، العمل فى المرحلة الثانية بمشروع التحول الرقمي كجزء من منظومة التحول وتقديم 42 خدمة على الموقع الإلكتروني لأهالي مطروح، من خلال بوابة الخدمات المحلية.

وناقش المحافظ، اليوم، خلال اجتماع برئاسته بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة الإستعداد لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التحول الرقمي، ووجه بحصر جميع مطالب واحتياجات تطبيق المنظومة في كل إدارة معنية، من أجهزة حاسب آلس ومعدات وتدريب أفراد فريق العمل، للإسراع فس تنفيذ المرحلة الثانية للتحول الرقمي، خاصة إدارة أصول وأملاك الدولة لتعظيم العائد منها والحفاظ عليها، مع تفعيل المنظومة الإلكترونية لكافة البيانات والمستندات الخاصة بها.

ونبه على أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمي، للتيسير على المواطنين وسرعة الإجراءات لتوفير الوقت، بالإضافة إلى منع أي محاولة تلاعب أو فساد، مع أهمية مواكبة وتدريب مزيد من العاملين على التطورات التكنولوجية الحديثة بما يواكب اهتمام الدولة للإسراع في تطبيقها لتيسير الخدمات للمواطنين فى جميع الأنحاء.

واستعرض محافظ مطروح منظومة الدليل الموحد للخدمات المحلية للتيسير الخدمات للمواطنين، وربطها بمنظومة المراكز التكنولوجيه لخدمة المواطنين، والتى تأتى ضمن جزء من منظومة التحول الرقمى من خلال بوابة الخدمات المحلية.

ووجه المحافظ إلى الإسراع فى تعريف المواطنين بالموقع الجديد لتيسير وصولهم إلى الخدمات المتاحة والبالغ عددها 42 خدمة مع التعريف بالخطوات اللازمة وتبسيطها لهم كى يتمكنوا من الدخول على المواقع وتلقى الخدمة.