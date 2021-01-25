بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر شكر

بدأ مجلس مدينة كفر شكر، في محافظة القليوبية، برئاسة اللواء هشام رفعت، إجراءات التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يعمل على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس، لمحاربة الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر إنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها، لراحة وخدمة المواطنين، كما أنه يجري الربط بين المركز الأمامي للشباك مع الإدارات الخلفية بالكامل، وبالتطبيق الموجود على الموبايل، وذلك تسهيلاً على المواطنين فى قضاء مصالحهم.

وفي وقت سابق، عقد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، اجتماعاً لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية، بحضور المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، اللواء محمد عزي، ونائبي المحافظ إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الشئون القانونية والمالية.

واعتبر المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

واضاف محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية أصبحت جاهزة لتنفيذ التطوير المطلوب في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأعلى جودة ممكنة، وتوفير الوقت والجهد، حيث يساهم هذا الأمر في تعزيز وتقييم الأداء للعاملين واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في مجال المتابعة للأرشفة، بحيث تساعد المسئولين على متابعة المكاتبات الواردة والصادرة، وكذلك الاطلاع على الشكاوى الواردة من المواطنين بصفة مستمرة، وتقييم أداء العاملين من خلالها، مع المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمة، وذلك تحقيقاً لأهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يذكر أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة الخدمات، لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل، وبالتطبيق الموجود على الموبايل ، كما أنه يجري بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لأبناء المحافظة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وإنما يحصل المواطن على الخدمة ويستفيد منها من خارج مكان العمل، من خلال استخدام تطبيق مميكن عبر شبكة الإنترنت.