سائق «توك توك» يضرب شابا حتى الموت في بولاق: «مش عايز يجوزني أخته»

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز واقعة قتل عامل بمنطقة بولاق الدكرور، غربي محافظة الجيزة، حيث أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك»، بمشاركة ابن خاله، بسبب رفض أسرة المجني عليه زواجه (المتهم الأول) من ابنتهم.

المتهم استعان بابن خاله ونفذ الجريمة

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المتهم الرئيسي، 22 سنة، استعان بابن خاله، 21 سنة عامل، واستدرج المجني عليه عامل 19 سنة، إلى منطقة نائية، وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، وتركوا الجثة في الشارع ولاذا بالفرار.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري، معاون المباحث، أنه فور تلقيه بلاغ بالعثور على الجثة، انتقلوا إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات في مراجعة الكاميرات وفحص خط سير المجني عليه، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك» وشاب آخر، وأنهما تعدوا بالضرب على الضحية حتى فارق الحياة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.

وعقب مراجعة الكاميرات، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وألقت القبض على المتهمين، وأثناء مناقشتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وأكدا في محضر الشرطة أنهما قتلا المجني عليه، انتقاما منه لرفض أسرته زواج أخته من المتهم الأول، وتم التحفظ علي المتهمين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.