بشرى للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون لمعاش ثابت يساوي «الأدنى»

في خطوة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحقيق معاش يضمن لهم حياة آمنة، يناقش مجلس النواب مشروع قانون معاش العمالة غير المنتظمة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب لبدء مناقشته داخل البرلمان، لضمان معاش للعمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لسن تشريع يحقق رعايتهم تحت مظلة قانونية.

ووفقًا لنص المشروع ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

الخزانة العامة تتحمل نسبة 50% من إجمالي الإيردات

ويمنح مشروع القانون معاشًا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 120 شهرا على الأقل، وحال ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وحال وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش «تحيا مصر» على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

الاشتراك سيكون من سن 18 إلى 60 عاما

ويهدف مشروع القانون لتوفير معاش لائق لكل من يبلغ سن المعاش من العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنّ الاشتراك سيكون من سن 18 إلى 60 عاما، وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرًا، لن يتقاضوا أي رواتب من أموال الصندوق مطلقًا.