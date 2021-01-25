أسرة عبلة الكحلاوي لـ«الأزهري»: أوصت بأن تصلي عليها وتدعو لها

كشفت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن وصيتها بشأن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، حيث أبلغت أسرة الكحلاوي، الأزهري وصيتها بصلاته عليها والدعاء لها، وجرى التنسيق مع الأزهري، بأن يؤم صلاة الجنازة على الراحلة الكبيرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، حيث أبلغته أسرة الفقيدة بوصيتها بأدائه صلاة الجنازة عليها.

وأدىٰ الدكتور أسامة الأزهري، صلاة الجنازة على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي، بعد أن ألقى كلمة في نعيها، فاضت فيها دموعه حزنا على الفقيدة الكبيرة، ثم بعد صلاة الجنازة توجه إلى الله بالدعوات الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة حسب وصيتها.

عبلة الكحلاوي

وقال الأزهري: «نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في الدكتورة عبلة الكحلاوي، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي».

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 72 عامًا أمس الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.