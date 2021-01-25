غلق نحو 10 آلاف مقهى بسبب الشيشة وتجاوز مواعيد الغلق

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد المقاهي التي جرى غلقها بسبب مخالفة مواعيد الغلق للمنشآت، وتداول الشيشة داخلها بالمحافظات، تجاوزت 9784 مقهى، من أول شهر ديسمبر الماضي حتى أمس، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى حماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة المخالفة تصل للغلق وغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه، مؤكدا استمرار حملات المتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها حظر تداول الشيشة في المقاهي والمطاعم، وتثبيت مواعيد غلق المنشآت للحد من الفوضى، والحفاظ على سلامة المواطنين.

على المواطنين الإبلاغ عن المخالفات

وأشار إلى أن على المواطنين دورا كبيرا في تطبيق الاجراءات الاحترازية، للحد من الفيروس بالابتعاد عن أماكن الزحام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والابلاغ عن أى منشآة تخالف الاجراءات الاحترازية، مثل تدخين الشيشة وخلافه، حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، حفاظا على سلامة المواطنين، ويمكن للمواطنين الاتصال بالحي المختص أو المحافظة التابع لها، أو التواصل مع وزارة التنمية المحلية، من خلال الإبلاغ عن المخالفة عبر مبادرة «صوتك مسموع».

مواعيد غلق المحال تحقق الانضباط

ولفت إلى أن الوزارة تتابع تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم وخلافه، التى تم إقرارها مطلع الشهر الماضي، لتحقيق النظام والحد من الفوضى، وضبط الشارع، حيث مواعيد عمل المحال التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحا وحتى 11 مساء صيفا، والعاشرة مساء شتاء، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا و11 مساء شتاء.

وشدد على استمرار خدمة «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ24 ساعة، كما يتم فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية من 8 صباحا، وتغلق الساعة 7 مساء صيفا، و6 مساء شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطن.

وسيصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، كما تتضمن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من 5صباحا وتغلق الواحدة صباحا صيفاو 12منتصف الليل شتاء علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء أيام الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

وأشار الى جواز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراحه أو اقتراح المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال.