شعبة الدواجن: زيادة أسعار البيض غير مبررة.. والسبب يعود لتجار التجزئة

شهدت أسعار البيض زيادات متتالية خلال اليومين الماضيين، لتصبح حصيلة الارتفاعات 5 جنيهات خلال أسبوع، رغم وفرة المعروض في الأسواق وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وتنتج مصر 14 مليار بيضة سنويا.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن زيادة أسعار البيض في السوق المحلي «غير مبررة» فمصر تنتج 14 مليار بيضة سنويا، والزيادات الأخيرة في سعر كرتونة البيض بقيمة 5 جنيهات لتباع الكرتونة بأسعار تتراوح مابين 37 و45 جنيها للكرتونة، 30% من هذه الزيادات تذهب لحلقات التداول.

وأرجع السيد أسباب ارتفاع البيض، لتعدد حلقات التداول، وأن التاجر وحده يحصل على 10 جنيهات في سعرالكرتونة مقابل جنيهن للمنتج الذي ينفق على مستلزمات الإنتاج والعلف.

وأضاف «عبد العزيز»، أن أسعار الأعلاف شهدت زيادة بشكل كبير تقدر بأكثر من 1000 جنيه، مؤكدا أن زيادة التكلفة سواء كانت في الأعلاف أو الامصال، أو ارتفاع أسعار الكهرباء وقلة إنتاج المزارع، ترفع الأسعارولكن في حدود جنيهين.

وأوضح أنه بالرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن، خلال الفترة الحالية، فإن سعرهما يواصل الارتفاع في أسواق التجزئة بنسبة 30%، وسط زيادة في الطلب من جانب المواطنين.

وأضاف السيد، أن الفرخة البياضة قد تعرضت للبيع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع التكلفة، وتراجع الطلب، حيث تستغرق الفرخة البياضة 6 أشهر حتى تبدأ الإنتاج وتظل تنتج لمدة عام بمتوسط 300 بيضة طوال العام من بدء إنتاجها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إلى أن حلقات التداول تربح حوالي 30% فى كل كرتونة بيض ويعاني المستهلك والمربى معا، لافتا إلى أن بيع البيض يمر بـ4 مراحل حتى تصل للمستهلك المربي وتاجر الجملة والنصف جملة وأخيرا القطاعي.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير لغرفة القاهرة، عن أسعار تحرك سعر بيع كرتونة البيض في الأسواق خلال الشهرين الماضيين، حيث كانت كرتونة البيض تباع بـ31 جنيها لتسجل 42 جنيها نهاية الشهر الجاري.