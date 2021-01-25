بعد نجاح «مصباح علاء الدين».. تفاصيل مشهد محمد رمضان الملغي من البرج

حققت أغنية «مصباح علاء الدين» للفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ طرحها قبل يومين، إذ حصدت نحو مليوني ونصف المليون مُشاهدة.

وخلال الأسبوع الماضي، ترددت أنباء تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تصوير محمد رمضان، مشهدا من ضمن الكليب من أعلى برج القاهرة، والقفز من أعلاه.

ونفى مصدر من داخل برج القاهرة، لـ«الوطن»، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قفز محمد رمضان من أعلى البرج، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمام عن الصحة، قائلًا: «محمد رمضان لم يكن سيقفز من أعلى برج، ولم نعطِ له تصريحا بذلك الأمر».

وأوضح المصدر، أنّ محمد رمضان، كان يستعد للوقوف على ساري البرج - أعلى نقطة ببرج القاهرة، قائلًا: «محمد رمضان كان هيقف على أعلى نقطة في البرج، لكن ماكنش هينط، حتى لو كان بباراشوت».

وأشار إلى أنّ محمد رمضان كان من المُفترض تصوير بعض المشاهد، بالفعل داخل برج القاهرة، فجر يوم الثلاثاء الماضي، لكن توقف المشروع بشكلٍ مُفاجئ، لعدم إنهاء التصاريح اللازمة.

مسلسل «موسى»

وعلى جانب أخر يُشارك الفنان محمد رمضان، في موسم دراما رمضان المُقبل، بمسلسل يحمل اسم «موسى» وهو ينتمي لنوعية دراما الصعيد، إذ تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، وحمدى الوزير، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسيرة غنائية

وكان حقق محمد رمضان، نجاحًا غنائيًا كبيرًا، وحقق ملايين المُشاهدات، منها «سلطان»، و«مافيا»، و«نمبر وان»، و«الملك»، و«أنا جدع»، و«يلا بينا».

وحققت أغنية «يلا بينا»، والتي طرحها الفنان محمد رمضان، قبل أسبوعين، أكثر من 4 ملايين مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».