اختناق أسرة من 3 أشخاص نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم بالفيوم

أُصيبت أسرة كاملة من ثلاثة أشخاص، زوج وزوجته وطفلتهما، بحالة اختناق شديدة، نتيجة استنشاقهم كمية كبيرة من الغاز، بعد تسربه داخل شقتهم، وعدم وجود تهوية جيدة، بسبب إغلاق كافة الشبابيك ومنافذ التهوية نتيجة خوف الأسرة من البرد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد مصطفى المصري، مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بإصابة أسرة كاملة باختناق نتيجة استنشاقهم كمية كبيرة من الغاز، أثناء تواجدهم داخل شقتهم بمدينة الفيوم.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها الرائد محمد سيد دعبس، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني الفيوم، عن إصابة كل من «تامر جمعة إسماعيل»، 40 سنة، وزوجته «سمر عباس سعد»، 27 سنة، وطفلتهما «رودينا»، 3 سنوات، بحالة اختناق، نتيجة استنشاقهم كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، الذي تسرب داخل الشقة الخاصة بهم في منطقة «الحاكورة»، بحي «الشيخ حسن»، في نطاق القسم.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث، عدم وجود تهوية جيدة، بسبب إغلاقهم كافة منافذ التهوية للتدفئة، بسبب برودة الجو الشديدة، وخوفهم من إصابة طفلتهم بنزلة برد.

وأخطرت قوات الشرطة شركة الغاز الطبيعي بمحافظة الفيوم، للحضور إلى مكان الواقعة ومعاينة الشقة، وتحديد مكان التسريب وإصلاحه، قبل أن يتسبب تسرب الغاز في كارثة كبرى في حالة انفجرت الشقة.

ومن جانبها، نصحت شركة الغاز جميع المواطنين الذين يمتلكون غاز طبيعي في منازلهم، بضرورة التهوية الجيدة للمنزل، لمنع حدوث أي حالات اختناق، في حالة وجود تسرب للغاز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

.