فيس بوك يحذف منشورا لنتنياهو: طالب الإسرائيليين تزويده بمعلومات شخصية

حذفت شركة فيس بوك الاثنين، منشورا لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي طالب خلاله الجمهور بأن يزودوه بتفاصيل أشخاص من جيل 60 فما فوق، لم يتلقوا لقاح كورونا، حتى يقنعهم بأخذ اللقاح.

وجرى توزيع المنشور من خلال برنامج الدردشة الآلي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي قامت الشبكة بحظره أيضا.

وعقبت شبكة فيس بوك ردا على هذه الخطوة وقالت: «وفقا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص، في أعقاب مخالفة هذه التعليمات، قمنا بازالة المنشور وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون».

فيما عقب حزب الليكود على بيان فيس بوك: «كان الهدف تشجيع الإسرائيليين من جيل 60 فما فوق أخذ التطعيم للحفاظ على حياتهم وذلك بعد أن قام رئيس الحكومة بإحضار اللقاح لكل مواطن، نحن نطالب الجميع الذهاب لأخذ اللقاح حتى نتمكن من فتح الاقتصاد ونكون الأوائل في العالم من يتجاوزون أزمة كورونا».