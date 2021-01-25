طرح نسخة تجريبية من «سيجنال» بمميزات جديدة.. صور

طرح تطبيق Signal للمحادثات الفورية، نسخة تجريبية تتضمن العديد من المميزات الإضافية للمستخدمين، على «بلاي ستور»، بمسمى: .Signal beta v5.3.1

وتتضمن النسخة الجديدة من التطبيق الأكثر منافسةً لـ «واتساب»، إمكانية إضافة خلفيات خاصة لكل محادثة، أسوة بما يقدمه تطبيق واتساب، كما أصبح بالإمكان أيضًا إضافة المستخدم تعريفًا لحالته، وهي ميزة يوفرها تطبيق واتساب وتليجرام، وبمقتضاها يمكن للمستخدمين، اختيار رمز تعبيري وكتابة دعاية قصيرة مُعرفة لشخصياتهم وأنفسهم بشكل موجز.

طرح ملصقات متحركة

وأضاف التطبيق في نسخته التجريبية، العديد من الملصات المتحركة، حيث لم يكن يقدم Signal عدد كبير من حزم الملصقات، ولكن هناك حزمة جديدة تسمى «يوم بيوم»، وهي حزمة ملصقات متحركة، يتم تثبيتها بشكل افتراضي، ويحتوي على 24 ملصقًا متحركًا مع الكثير من المشاعر أو الأنشطة العامة «المطر، والاستيقاظ، والقبلات، والاستماع إلى الموسيقى، وغيرها».

كما شهد تطبيق Signal خلال الأيام الماضية نموًا غير مسبوق، ولجأ مطوروه للاستفادة من أزمات تطبيق واتساب بعد إعلانه عن التحديث المثير للجدل، وقد تصدر «سيجنال» متاجر التطبيقات العالمية في جميع أنحاء العالم، لكن العديد من هؤلاء المستخدمين المكتسبين حديثًا لاحظوا بسرعة مجموعة مميزات Signal المحدودة، مما أجبر مطوري التطبيق على الاندفاع ومحاولة سد بعض الثغرات لإبقاء الجميع على اتصال، متعهدًا ببعض الميزات الجديدة الأسبوع الماضي، وهي الآن متوفرة في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت مطورو تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، تعليق تحديثه الجديد المثير للجدل، والذي كان مقرراً تشغيله 8 فبراير المقبل، وحدد التطبيق يوم 15 مايو المقبل، كموعد أخر قبل تطبيق التحديث الجديد.