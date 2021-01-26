الأمم المتحدة تشكر الشرطة المصرية: من أكبر المساهمين في حفظ السلام

شكرت الأمم المتحدة الشرطة المصرية، وذلك لمسامهتها دولياً في مهمات حفظ السلام.

ونشرت صباح اليوم الثلاثاء صوراً لزيارة قام بها مستشار شرطة الأمم المتحدة لويس كاريلهو لاكاديمية الشرطة وذلك لتقديم الشكر لمصر على جهودها في حفظ السلام.

وغرد حساب شرطة الأمم المتحدة على «تويتر» قائلاً : «قام مستشار شرطة الأمم المتحدة لويس كاريلهو بزيارة الى أكاديمية الشرطة المصرية حيث التقى المدير العام ومساعد وزير الداخلية أحمد إبراهيم للاطلاع على نهج تدريب الشرطة بشكل مباشر».

وأضاف الحساب الرسمي للأمم المتحدة: «مصر من بين أكبر المساهمين في شرطة حفظ السلام، شكراً لكِ مصر على دعمكم».

احتفال الشرطة

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن افتتاح مركز لتدريب قوات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، كأول مركز من نوعه بالمنطقة ويحتوي على قاعدات وأماكن للتدريب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وقال السيسي خلال كلمة في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين، «أشكركم على التضحيات للحفاظ على أمن الوطن وحمايته.. فيه تمن كبير يدفعه أهل الوطن سواء كانوا في الجيش أو الشرطة أو حتى المواطنين العاديين».

ووضع الرئيس السيسي إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بساحة الأكاديمية، وشهد عزف سلام الشهيد وتحية حرس الشهيد للشهداء.

وكرم الرئيس السيسي، أسماء الشهداء من رجال الشرطة المصرية، وعدد من الضباط باحتفالية وزارة الداخلية، كما صدق الرئيس على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار، أوسمة الجمهورية والاستحقاق.

والتقط الرئيس السيسي في نهاية الاحتفالية صورا تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.