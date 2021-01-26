مصرع فتاة وإصابة 9 أخريات في حادث تصادم بالجيزة.. «كانوا في طريقهم للشغل»

توفيت فتاة وأصيبت 9 أخريات بإصابات متفاوتة بسبب حادث تصادم بين سيارة نقل و سيارة ميكروباص، وذلك بطريق المنصورية بالجيزة صباح اليوم.

و على الفور جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على سبب وكواليس الحادث.

و كانت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المنصورية، وفور تلقي غرفة النجدة للبلاغ انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ميكروباص كان جميع ركابها فتيات وذلك أثناء ذهابهن إلى العمل في إحدى المزارع، الأمر الذي أدى إلى مصرع فتاة، وإصابة 9 أخريات.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة النقل و حرر محضر بالواقعة و بدأت النيابة في التحقيق.