10 معلومات عن جانيت يلين أول وزيرة للخزانة الأمريكية: يهودية

بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبيته، على تعيينها لمنصب وزيرة الخزانة، بناء على ترشيح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصبحت جانيت يلين، أول امرأة تتولى هذا المنصب في الإدارة الأمريكية.

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن جانيت يلين، التي تعد أول امرأة تتولى منصب وزارة الخزانة الأمريكية، كالتالي:

- ولدت جانيت يلين عام 1946 في مدينة بروكلين بولاية نيويورك، لعائلة يهودية من أصول بولندية.

- تخرجت من مدرسة فورت هاملتون في خليج بروكلين، وحصلت على بكالوريوس في الاقتصاد بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة براون عام 1967.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل عام 1971.

- متزوجة من الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل جورج أكيرلوف.

- تمتد خبرة يلين في رسم السياسات الاقتصادية حوالي ثلاثة عقود.

- كانت أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فى الفترة من عام 2014 إلى 2018.

- شغلت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون.

- أصبحت جانيت يلين أول من يتولى قيادة وزارة الخزانة والاحتياطى الفيدرالى ومجلس المستشارين الاقتصاديين.

- تعارض الإنفاق الحكومي الكبير خشية زيادة العجز وكذلك مديونية الحكومة، ولا تؤيد طباعة الاوراق النقدية بسبب التضخم.

- حصلت على المركز السادس في مجلة فوربس لأقوى شخصية في العالم لعام 2014، كما حصلت على المركز الثالث لقائمة أقوى نساء العالم لعام 2016.

وخلال جلسة الاستماع إليها في الكونجرس، حثّت «يلين» الأعضاء على توفير ترليونات الدولارات، للتخفيف من وطأة الأزمة، وللتحفيز الاقتصادي، وقالت إنّ على المشرعين التصرّف بقوّة، دون القلق بشأن ديون الدولة، ورفضت تحذير الأعضاء الجمهوريين من أنّ ليس هذا هو الوقت لإعداد لائحة طويلة من الإصلاحات الليبرالية، وشددت على أن التركيز الآن ليس على زيادة الضرائب، بل على البرامج التي تساعد على تخطي الوباء.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن أهمية اختيار الرئيس جو بايدن للخزانة أصبحت أضخم مع الأزمة الكبيرة والاقتصاد الهش الذي سيرثه في يناير، فوزير الخزانة ستلقى على عاتقه مهمة قيادة الاقتصاد الامريكي خارج الجائحة تزامنا مع تضييق الفجوة بين الأثرياء والفقراء.