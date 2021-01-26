«الإسكان»: سداد المتأخرات كاملة شرط للإعفاء من غرامات التأخير

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى وهيئة المجتمعات العمرانية، عددا كبيرا من الوحدات والأراضى السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتهتم الوزارة بتوفير التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، من ضمن طرح الوزارة، لذلك وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الحديدة، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم (146) بتاريخ 2020/11/3، وذلك بشأن سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى، تجارى، خدمي، استثماري، صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، حتى 2021/3/15، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

ويتم العمل بالتيسيرات، فى الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15.

ووضعت الهيئة شرطا رئيسيا لتطبيق التيسيرات، وهو التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

ويتم تسليم الأراضى والوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، ويتم الإعلان عن الفائزين بقطع الأراضي المطروحة، من خلال إجراء قرعة عشوائية.

وينتهي تسليم قطع أرضى العاملين بالخارج، المرحلة السابعة، بيت الوطن، بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، يوم الخميس 4 من فبراير القادم، وذلك لإعطاء فرصة لجميع العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، الذهاب لجهاز المدينة والانتهاء من إجراءات الاستلام.