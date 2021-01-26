استشاري عن اكتشاف لقاح لكورونا من البيض المخصب: يمكن إنتاجه بالفيوم

قالت الدكتورة هند حمزة، استشاري الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنَّ هناك العديد من المحاولات من قبل الباحثين في مختلف دول العالم للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكّدة أنَّ واحدة من بين هذه المحاولات يجريها باحث مصري في بريطانيا، والذي يجري أبحاثه على إنتاج لقاح لـ«كوفيد - 19»، باستخدام الهندسة الوارثية العكسية.

البيض المخصب

وأوضحت استشاري الطب الوقائي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هذه الأبحاث تتلخص في تحميل جزء من فيروس كورونا مع فيروس آخر يصيب الدواجن وهو الـ«نيو كاسل»، وتمريره في البيض المخصب (SPF) للحصول على اللقاح بتكلفة منخفضة، مؤكّدة أنَّ هذا اللقاح الجديد، في حال اجتيازه للتجارب السريرية على البشر «سيحدث نقلة جديدة في مكافحة والسيطرة على الوباء».

اللقاح عن طريق الأنف

وأوضحت أنَّه سوف يتمّ استخدام هذا اللقاح عن طريق الأنف وبذلك يواجه الفيروس في مكان تواجده وهو الجهاز التنفسي، ويكون أكثر أمانًا على الأطفال والحوامل، مبينة أنَّ هذه الطريقة في التصنيع مستخدمة في العديد من اللقاحات البيطرية ولقاحات الدواجن، وأثبتت نجاحها وفاعليتها كذلك تمّ استخدام «النيوكاسل» في علاج أنواع من السرطانات.

محطة الفيوم

كما أكّدت استشاري الطب الوقائي، أنَّ مصر في حالة ثبوت نجاح تجربة لقاح البيض المخصب «SPF»، تستطيع توفير اللقاح بسهولة نظرًا لوجود محطة (SPF) بالفيوم.

والباحث المصري في إنجلترا محمد رحيم، مكتشف لقاح البيض المخصب، عمل مدرسًا بقسم الفيروسات بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، قبل أن يسافر إلى إنجلترا في مهمة علمية، حيث حصل على وظيفة باحث بعلم الفيروسات في كلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر عام 2019.

ويقول «رحيم» في حديثه لموقع «سكاي نيوز عربية»، إنَّ نتائج البحوث الجارية، أكّدت قدرة اللقاح الجديد على منع العدوى ومنع تأثير الفيروس على الرئتين في الحيوانات، وذلك في المرحلة الأولى من التجارب.