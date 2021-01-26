شهادة بـ100 جنيه تحولك لـ«مليونير».. اعرف شروط وقواعد الاشتراك بها

الحصول على أموال ضخمة حلم بالنسبة للكثيرين، وقد يسعد لك الحظ وتفوز بملايين الجنيهات بين ليلة وضحاها ودون عناء، وهو ما وفره المصرف المتحد بطرح شهادة المليونير التي يصدرها ضمن عدد من الأوعية الادخارية والشهادات الاستثمارية، لجذب عملاء جدد.

وفي السطور التالية نعرض بعض التفاصيل عن شهادة المليونير وكيفية الحصول عليها وشروط التقديم والفوز بها.

معلومات عن شهادة المليونير التي يصدرها المصرف المتحد

- صدرت شهادة المليونير لأول مرة في يوليو 2001، وفي يوليو 2007 صدرت شهادة المليونير بالتعديلات الجديدة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يتم السحب بها كل 3 أشهر.

- يتم السحب على المليون الأول في يناير أو (بداية شهر فبراير)، والمليون الثاني يمنح في شهر يوليو (في بداية شهر أغسطس) ويتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات فالسنة، ويتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة فالسنة.

- نظام السحب لجوائز المليونير يكون بإشراف من وزارة التضامن الإجتماعي تصريح رقم 19 لسنة 2001.

- تبلغ قيمة شهادة المليونير 100 جنيه.

- يتم إعلان أسماء الفائزين كل شهر، عبر موقع المصرف المتحد الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال أو صفحة المصرف المتحد علي موقع التواصل الاجتماعي.

- يستطيع أي عميل شراء شهادة المليونير، من أي فرع من فروع المصرف المتحد في كافة محافظات الجمهورية.

- بلغ عدد الفائزين بجائزة «شهادة المليونير» أكثر من 500 مليونير.

شروط وقواعد شهادة المليونير

- متاحة بقيمة 100 جنيه مصري لكل شهادة.

-مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

- الاستحقاق بعد 5 سنوات.

- تجدد تلقائيًا دون مصروفات.

- متاحة للأفراد (المصريين والأجانب).

- يمنح العائد في تاريخ الإستحقاق.

- الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في تصريحات سابقة، إنّ شهادة المليونير استطاعت إسعاد مليونيرات كثيرة وصل عددهم لأكثر من 500، موضحا أنّها شهادة تكافلية بين جميع حامليها، فالمواطن البسيط يذهب لأي من فروع المصرف المتحد ليشترى شهادة المليونير بـ100 جنيه، ويحلم بالجائزة المالية الكبيرة ويصبح مليونيرا، وينتظر ويتابع أسماء الفائزين كل شهر آملا في أن يحقق حلمه ويفوز بالجائزة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجازت «شهادة المليونير» من الناحية الشرعية من حيث القيمة والمدة والعائد المستثمر فيها، فالشهادة تعتبر وعاء استثماريا واحدا يدار بالقواعد المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.