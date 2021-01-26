أشرف عطية: جاري تنفيذ 14 مشروعا لـ«تحيا مصر» في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاري تنفيذ 14 مشروعا تابعا لـ«تحيا مصر»، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد والمكتسبات التنموية لصالح المواطنين، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ونوه «عطية» إلى أنه افتتاح 8 مشروعات قريبا، تم الانتهاء منها بنسبة 100%، ضمن العديد من المشروعات المتعثرة التي اقتحمت خلال المرحلة الحالية، سواء إنشائيا أو بنية أساسية، بتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه، منها 320 مليونا دعما من صندوق تحيا مصر، و323 مليونا دعما من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، و43 مليونا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه من أبرز المشروعات التي ستفتتح «تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى»، بسعة 18 سريرا، لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، وأيضا مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، شاملة المحابس وغرفها، بأقطار مختلفة، وبطول 5 كيلو مترات، داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.

المحافظ: توصيل المرافق لـ288 وحدة سكنية بإسكان الشباب

وأضاف المحافظ، أنه من بين المشروعات الجاهزة للافتتاح أيضا، توصيل المرافق العامة لـ288 وحدة سكنية بإسكان الشباب، في منطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، وإنشاء 144 وحدة سكنية بالمنطقة ذاتها، فضلا عن توصيل المرافق العامة لـ432 وحدة سكنية، مع دعم قرى «بلانه، وتوشكى، وخريط، ووادي النقرة» بمركز نصر النوبة، بعدد 4 عربات مطافي، وأخيرا دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه من ضمن المشروعات الجاري تنفيذها ترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، التي تضم مرحلتها الأولى 308 ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمساحة 73.8 ألف م2؛ إذ تضم مباني إدارية ومنافذ بيع ومعارض ومطعم وسوبر ماركت وخدمات بنكية، من إجمالي المساحة الكلية للمنطقة، بواقع 56.5 فدان، لتضم 14 جمالون، يحتوي على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

اللواء أشرف عطية: المنطقة تضم 14 طريقا

وكشف «عطية» أنه جارى تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق، في حين جارى العمل في باقي المرافق العامة بالتوازي، وكذلك إنشاء الورش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما تضم المنطقة 14 طريقا بإجمالي أطوال 3500 متر، وشبكة صرف بطول 5600 متر، وشبكات تغذية مياه شرب بطول 4500 متر، بجانب شبكة للحريق بطول 6200 متر، وخزان مياه سعة ألف م3، بجانب استكمال قرى الظهير الصحراوى بواسطة جهاز التعمير.

وتابع المحافظ: «جارى إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي، بتكلفة 85 مليون جنيه، والمقام على مساحة 1100م2؛ إذ أن المركز يتكون من 3 أدوار، ويضم 40 ماكينة غسيل كلوي، وأيضا غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، بجانب إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز بمنطقة الصداقة الجديدة، وكذا تطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة، علاوة على إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3/ يوم، بقرية عنيبة بنصر النوبة.

محافظ أسوان: خدمات «تحيا مصر» لا تقتصر على المشروعات فقط

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن خدمات صندوق تحيا مصر لا تقتصر على هذه المشروعات فقط، وإنما نظمت العديد من قوافل المساعدات، كان أخرها أكبر قافلة إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمبادرة «نتشارك.. علشان بكره»، التي شملت 5 سيارات ومقطورة، محملة بالآلاف من شنط الوجبات الغذائية والبطاطين، لمواجهة برد الشتاء القارص، مؤكدا أنه نظمت أيضا قوافل لعلاج أمراض العيون، ضمن مبادرة «نور الحياة»، بالإضافة إلى تنفيذ أخرى «دكان الفرحة»، لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج، والملابس الجاهزة على طلاب الجامعة.